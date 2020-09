Durísimo: Pedro García aseguró que Llacuabamba contrató mejor que Alianza Lima

Alianza Lima aún no levanta cabeza. Hace más de 10 partidos que no gana y en la Copa Libertadores suma una racha realmente negativa: no suman de a 3 desde hace 21 juegos.

Este miércoles perdieron con Racing y lograron un récord: son el equipo que más duelos ha pasado sin ganar. Obviamente, esto no es agradable para los hinchas y los periodistas también hacen muchas críticas.

Se ha señalado a los jugadores y al comando técnico, sin embargo un elemento ha concentrado más que nadie las acusaciones. La dirigencia blanquiazul está en el ojo de la tormenta.

Tanto el Fondo Blanquiazul, como la gestión deportiva y la administración del club son tema cada vez que Alianza se hunde un poco más. Pedro García, por ejemplo, se enfocó en su capacidad para reforzar al equipo.

"¿Cómo Deportivo Llacuabamba pudo contratar mejor que Alianza?", se preguntó por ejemplo quien también hizo la comparación con Cienciano. Para el periodista, Ugarriza y Valera, por ejemplo, podrían ser el mejores delanteros que los blanquiazules.

Así, Pedro Eloy liquidó a la dirigencia Blanquiazul por sus gestiones tanto a inicios como a mitad de año. Por ello, aunque también por rendimientos, Alianza sigue en un momento crítico.

