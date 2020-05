Duro reclamo a Boca: "En mi mejor momento me dejaron de tener en cuenta"

Entre 2013 y 2014, Claudio "Chiqui" Pérez defendió una de las camisetas más importantes y pesadas de todo el fútbol argentino: la camiseta de Boca Juniors.

Sin embargo, al defensor central no le tocó la mejor época de la escuadra Xeneize. De hecho, durante su estadía en dicha institución, no pudo hacerse con ningún título.

Al mismo tiempo, el hombre que jugó aquella promoción entre Belgrano de Córdoba y River Plate expuso su tristeza por la forma y el momento en que se marchó de Boca.

"Ojalá pueda volver al fútbol argentino, se lo extraña. Después de Boca y de Belgrano me vino un bajón futbolístico, pero quiero remarla", comenzó exteriorizando el defensor.

"Justo en mi mejor momento en Boca me dijeron que no me iban a tener más en cuenta. En Boca, si bajás un uno por ciento tu rendimiento te sacan, es así", profundizó en diálogo con FM 94.7.

Cabe destacar que, a lo largo de su extensa carrera, Pérez, de 34 años de edad, también jugó en Flandria, Atlanta, Tiro Federal, La Serena, Tigre, Banfield, Puebla, IFK Värnamo y San Carlos de Costa Rica.

'Chiqui' Pérez durante un partido ante River. (Foto: Getty)

