ESPN F90: Negro Bulos explicó por qué River "no tiene camillas" y dejó a todos sin palabras

Anoche, River Plate y Colón de Santa Fe se midieron por la fecha número 9 de la Copa de la Liga Profesional. El Sabalero perdió su invicto frente al Millonario, que pese a la imposibilidad de conquistar un título local en la era Gallardo, sigue siendo el rival más temido para sus pares.

El entrenador sabe que tiene a disposición a dos laterales de Selección: por si fuera poco, Gonzalo Montiel y Fabrizio Angileri marcaron también dos de los tres goles de su equipo en la victoria frente al conjunto santafesino.

Los locales le pararon el carro al conjunto de Eduardo Domínguez, que aún se mantiene en soledad como único puntero de su zona, y se ganaron una vez más los elogios de gran parte de la opinión pública y la prensa especializada.

En ESPN F90, en medio del debate por la derrota de Boca frente a Unión en Santa Fe, Federico Bulos reveló que llamó a su productor en las primeras horas del lunes para decirle, a los gritos, que en River "no hay camillas". A la hora de explicarlo, el Negro dejó sin palabras a sus compañeros: "En El Monumental no hay. ¿Vos viste que entre un tipo con la camilla? River no pierde el tiempo, va 'pah, pah, pah'. Hoy llamé al productor a las 8 AM, te lo juro por mis hijos. ¡No para River!".

