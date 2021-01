Vignolo explicó por qué River es como Carlos Monzón y Boca como Nicolino Locche

Una nueva temporada terminó y tanto River como Boca se quedaron sin la chance de volver a conquistar América, lo cual es la gran obsesión de todos sus hinchas cada año. Ambos se vieron eliminados en las semifinales ante equipos brasileños, y deberán esperar varios meses más para volver a intentarlo.

Ahora lo que toca es hacer análisis de todo lo sucedido en los últimos encuentros, y buscar cómo mejorar de cara a lo que se viene. Sobre eso habló Sebastián Vignolo, quien volvió a sorprendernos con una de sus características comparaciones.

"Me hubiese encantado vivir aquella época. De las noches de Luna Park. Avenida Corrientes, una pizza. Tener la posibilidad de llevar a mi hijo a esas noches. Donde peleaba Monzón, se paralizaba el país, no entraba un alfiler. La gente que lo iba a ver sabía sus características, que subía y no paraba de pegar, un noqueador", comenzó diciendo en ESPN F90.

Y siguió: "No lo ví, me contaron y lo leí. Subía y lo molía a palos, la gente sabía que era eso. No había pelea en la que esperaba, casi nunca. Duraban un ratito, le sobraba tiempo. Otras noches subía Nicolino Locche, que tenía otras características. No era de pegar tanto, más de esquivar. Tenía una cintura magnífica. Y cuando podía, te daba".

#ESPNF90 �� | ESPN



NOCHES DE LUNA PARK



Imperdible editorial del @pollovignolo, comparando a Boca y River con dos históricos boxeadores argentinos. ¿Pegar o esquivar? pic.twitter.com/LciEVqdpCo — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 21, 2021

Luego, agregó: "Su característica era moverse, no le podían ni tocar la cara. Eran dos estilos opuestos, y cada uno tenía sus fanáticos. A los dos les fue bien. Pónganlo en el fútbol. ¿Quién es Monzón y quien Locche? Es una cuestión de gustos".

Para cerrar, confesó: "Si me apuran, les digo que Boca salió campeón y que River a lo Monzón, no le alcanzó. Porque fue al frente y le dieron. Boca salió intacto en su cancha, pero claro, en Brasil no pudo esquivar nada. Yo creo, estoy convencido, que a la gente de Boca le gustaría que su equipo pelee como Monzón, que tenga algo de Nicolino, pero que salga y domine el partido, o que lo intente".

