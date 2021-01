Vignolo le preguntó si se quiere quedar en Boca y Salvio no convenció a ningún hincha con su respuesta

Eduardo Salvio dio una entrevista en ESPN F90 que dejó varios títulos muy fuertes. No es costumbre que un jugador se siente frente a una cámara y con total sinceridad, responda todas las preguntas que los periodistas le hacen sobre el equipo, las cosas que estuvieron saliendo mal en Boca y también su continuidad.

Claro, los que no están muy conformes son los hinchas del propio club, ya que el 'Toto' dio pie a varias polémicas y cuando Sebastián Vignolo le preguntó si quería quedarse en el Xeneize, no pudo dar la confirmación total de que su futuro seguirá estando en Argentina.

"Estoy bien en Boca, estoy feliz. No puedo decir que me voy a quedar porque uno en el fútbol no sabe lo que puede pasar. Me voy a presentar en la pretemporada, eso seguro, y después analizaremos con mi representante, lo que hay. Para mí, estoy en el club más grande de la Argentina", comenzó diciendo.

#ESPNF90 �� | ESPN



"SI VIENE ALGO MEJOR, ME VOY A IR"



El Toto Salvio avisó que si le llega alguna oferta superadora, tiene planeado irse de Boca. pic.twitter.com/yqgf4NG34c — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 19, 2021

Luego, dejó en claro que si se va, será por una cuestión futbolística en su totalida: "Los temas personales están mucho mejor, las cosas fueron encaminándose con el tiempo, si me quedo estoy 100% con la cabeza metida en Boca".

Y completó: "Si viene algo mejor, yo lo voy a analizar. Si es mejor para mí, me voy a ir, sé la situación del país, hoy tengo a mi mamá y papá mejor de salud, asique lo voy a aprovechar. El día de mañana quiero vivir en Madrid, entonces si llego a tener algo que sea mejor, lo analizaré. Por eso no digo que me voy a quedar 100%. Si me tengo que quedar, será contento y feliz, porque estoy en el club donde toda la vida fuí hincha".

#ESPNF90 �� | ESPN



¿SE QUEDA O SE VA?



Toto Salvio aseguró que es feliz en Boca, pero que debe hablar con su representante para analizar diferentes posibilidades. ¿Las cuestiones personales afectan su continuidad? pic.twitter.com/Ph3KlGLicv — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 19, 2021

Además, sobre los rumores de que podría irse a jugar a Asía, explicó: "Económicamente seguro que es mejor, yo acá estaré ganando la mitad de lo que ganaba en Benfica, había renovado hace poco, ahora estaría ganando el doble. Yo haría la diferencia si me voy, pero en felicidad y fútbol, no hay comparación, y más lo que uno vive jugando en Boca, es muy difícil de igualarlo en otro lado".

Lee También