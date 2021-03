ESPN: Pergolini amenaza con renunciar a su cargo como vicepresidente de Boca

En Boca no hay ni un día de paz. Y en los últimos tiempos, la frase hecha ya supo hacerse costumbre.

Es que al mal momento futbolístico que atraviesa el equipo se le suma una supuesta interna dirigencial.

Según revelaron en ESPN, Mario Pergolini habría amenazado con presentar su renuncia después de un episodio vivido en las últimas horas.

Pablo Ladaga contó en F90 Segunda Edición que el vicepresidente del club de La Ribera tendría pensado irse en caso de que no se cumplan ciertos requisitos relacionados al canal oficial de Boca.

"Boca hoy, con Pergolini, lanzaba una plataforma comunicacional. Hoy mandó al cronista al entrenamiento de Boca a realizar ciertas entrevistas. Si mañana no pueden realizar las mismas, que ya estaban programadas, Pergolini podría renunciar", aseguró.

"Hay un integrante del Consejo de Fútbol que dijo 'no, no, no'". La gente no votó a Pergolini, le importa más si juega Capaldo que si se va él", agregó Sebastián Vignolo.

Pergolini llegó al poder en 2019 de la mano de la fórmula comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

