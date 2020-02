Tras el nuevo ampay de Jean Deza, los planes se removieron en Alianza. Fue la tercera vez que lo descubrieron infraganti tomando y se especuló mucho con respecto a su futuro.

El mismo martes Bengoechea había manifestado que contaba con él. El miércoles, entonces, salió en televisión y el uruguayo decidió no convocarlo para el viernes.

Este jueves, el entrenador habló con molestia con respecto a la reincidencia del extremo. Lo condenó por su salida y aseguró que no lo convocará contra Deportivo Municipal.

Las reacciones no tardaron en llegar. Unos no estuvieron de acuerdo con Pablo Javier por no rescindirle el contrato, otros lo apoyaron. Fleischman fue de este segundo grupo.

��Hoy celebramos el cumpleaños de @JaimeDuartePeru, figura máxima de nuestra institución, referente y gran formador. Nuestra infinita admiración y mejores deseos siempre.



��¡Felicidades, 'Profe'!��#ArribaAlianza����#CorazónDuarte�� pic.twitter.com/oMFOqT0m1A — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 27, 2020

"Es difícil sacar conclusiones porque todo lo están manejando en el fuero interno, como debe ser", consideró para comenzar. "Habría que ver los términos del contrato y las implicancias de separar a un jugador. No es tan fácil. Me imagino que Bengoechea sabrá imponer su autoridad", concluyó entonces el Colorado en Twitter.

Así, Eddie tomó posición sin darse problemas. Se puso del lado del entrenador, quien suele tener a los periodistas de su lado. Fleischman es uno más.

Es difícil sacar conclusiones porque todo lo están manejando en el fuero interno, como debe ser. Habría que ver los términos del contrato y las implicancias de separar a un jugador. No es tan fácil. Me imagino que Bengoechea sabrá imponer su autoridad. https://t.co/wUcDjRIqIh — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) February 27, 2020

Lee También