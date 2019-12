Editó el video de Domínguez poniendo una canción desde su celular para trollear a Boca

Alejandro Domínguez es un personaje muy particular, de eso no queda ninguna duda. No decimos que eso sea bueno, o malo, simplemente particular.

Y lo dejó demostrado una vez más ayer por la noche, cuando subió a dar su discurso en la previa del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.

En la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay, el máximo dirigente del ente que rige el fútbol en Sudamérica hizo reír a varios, pero también incomodó a otros.

Pasa que estaba hablando de lo que fue la peregrinación de hinchas de Colón de Santa Fe rumbo a Asunción para ver a su equipo disputar la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

+El momento que protagonizó Domínguez:

En ese momento, desde su propio celular, puso a reproducir un audio con la famosa canción "Yo soy Sabalero" de Los Palmeras, la cual recorrió el mundo por la emoción de los fanáticos al escucharla.

Al instante, las redes sociales se hicieron eco de este particular momento y fue Zekiel, reconocido hincha de River, quien la rompió una vez más.

Para los despistados, le contamos que @Zekiel79vive en Twitter hace magia constante editando videos y llevándolos para el lado que él quiere.

+El video de Zekiel:

Esta vez, cambió las palabras del Domínguez para que felicite al Millonario por ganar la Copa Argentina, y que desde su teléfono se escuche la versión de "Qué quiere la Chola" que suena de manera constante en Núñez, dedicada a Boca.

