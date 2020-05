El Cabezón: "Hay que mandar al descenso a River eh, mamita..."

En 2011, River no pudo superar a Belgrano en la promoción y descendió por primera vez en su historia. Fue en El Monumental, un estadio que explotó cuando faltaban pocos minutos para el cierre del partido. El Millonario se levantó y llegó a ganarle la final más importante de la historia a Boca, en la Copa Libertadores.

Como en muchos programas, hoy en 90 Minutos volvieron a analizar si es peor irse a la B o perder la final de una copa con tu clásico. Óscar Ruggeri, quien jugó en las dos instituciones, no dudó ni un segundo.

"Realmente, no tengo dudas, hay que mandar al descenso a River eh. Mamita... Es mucho peor descender. Le hicieron un daño a River increíble, a esa historia, impresionante. Después la arreglaron, hoy es el mejor equipo del continente, pero irse al descenso...", empezó.

RUGGERI: "TODOS LOS QUE PARTICIPARON DEL DESCENSO DE RIVER ESTÁN MANCHADOS"#90MinutosFOX | "Hay que mandar a River a la B...", deslizó el Cabezón, quien sostiene que perder la categoría es peor que caer en una final ante el clásico rival. pic.twitter.com/VeVgvEvWiF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 8, 2020

Además, comentó: "Nosotros no estuvimos, pero toda esa gente que participó del descenso están manchados. El Negro López no puede ir por la calle, Passarella, que es uno de los mejores defensores de la historia del fútbol argentino, no puede andar por la calle. Los de Boca lo abrazan, los de River lo quieren matar".

Por último, comentó: "Eso nadie lo quiere vivir. Con un equipo como este, con la historia que tiene, nadie quiere vivir ese momento. No salís después. Maidana salió, salió campeón, pero van a pasar los años y 'te acordás que River se fue al descenso ¿quién jugaba?'".

Duro...

