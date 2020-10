El Consejo de Fútbol de Boca le mandó un mensaje al presidente de Mineiro

Mucha sorpresa hubo ayer cuando se hizo viral una carta que el Consejo de Fútbol de Boca le mandó a Atlético Mineiro respondiendo por la oferta que desde Brasil llegó para llevarse a Sebastián Villa, quien no será tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo mientras no se resuelva la denuncia por violencia de género en su contra que levantó Daniela Cortés meses atrás.

Muy enojados con Sergio Santos Sette Camara, presidente del conjunto de Belo Horizonte que había insinuado por Twitter que nunca contrataría al colombiano, fueron Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado los que firmaron dicho documento, el cual entre medio de muchas faltas de ortografía y chicanas dejó bien en claro que de ninguna manera piensan en desprenderse del jugador.

Ahora, eligieron salir a dar la cara por TNT Sports, e hicieron referencia a esta misma cuestión, siendo el 'Patrón' quien tomó la iniciativa: "Nosotros con el tema Villa, desde el Consejo hemos mantenido una postura muy respetuosa de nuestra institución, de lo que representa el hincha, y el sentimiento, lo que tenemos que entregar para el club. Lamentamos mucho lo sucedido con Sebastián y la señorita, no es que estemos tomando partido, pero tenemos que respetar una situación judicial".

Luego, sacó la artillería pesada: "No hemos tomado ninguna decisión en contra del jugador. Lo que nos sorprende es que salga un dirigente de un club, de otro país, a decir que no contrataría nunca a Villa, que no tiene nada que ver con los pilares fundamentales de su club, y que después llegue una oferta de ese mismo presidente para comprarlo".

Y siguió: "Lo que se le sugiere al presidente es que aclare públicamente su pensamiento. Nosotros somos muy respetuosos por cada uno de los jugadores del mundo, no opinamos sobre jugadores que no son nuestros, por qué un presidente de otro club opina sobre la vida personal de otro jugador, diciendo que tiene problemas sociales o golpea a las mujeres, porque así lo puso en su Twitter, y al día siguiente manda una oferta para comprarlo. De qué estamos hablando, cuál es la intención real. Eso queremos que aclare, para entender si hay alguna seriedad en la comunicación y la propuesta que hacen. Siempre desde el respeto, y el profundo dolor de no poder utilizar a Sebastián, pero tenemos que ser respetuosos con todo aquel que puso un voto para que hoy estemos al frente de la institución".

Casi interrumpiendo y para cerrar la cuestión, fue Cascini quien quiso hacer foco en la actitud de Camara: "Además opina de un jugador nuestro, algo que no es ético, no tiene que hacerlo tampoco. Y hoy, manda una oferta supuestamente por aquel jugadores que él dijo que no podía llevar a su club. Es todo muy raro".

