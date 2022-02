La carrera de Sergio Agüero finalizó abruptamente en la presente temporada cuando el delantero tuvo que salir del campo de juego ante Alavés por un partido de La Liga. El surgido en Independiente había sentido un malestar en el pecho.

Tras los estudios, se le detectó una arritmia cardíaca que no le permitió seguir desarrollando su carrera como deportista profesional. Así, el Kun colgó los botines tras largas semanas para tomar la decisión y cerró un ciclo lleno de éxitos que finalizó con la camiseta de Barcelona.

En su nueva etapa, como exfutbolista, Agüero está más activo que nunca en plataformas como Twitch y Twitter, además de haberse convertido en un inversor esports y dueño del equipo KRÜ, que que dedica a juegos como FIFA, Valorant, League of Legends y Rocket League.

El Mundo Paraguay de Twitter se sacudió este martes cuando el usuario @Lucas_Quenhan le preguntó al argentino sobre una imagen en la que se lo ve de niño con la camiseta de Olimpia. La respuesta tardó apenas un minuto en llegar.

El ex Atlético de Madrid y Manchester City citó el tweet con la foto y comentó: "Explico, me la compró mi papá y la usaba bastante en mi barrio. Facha, jee (sic)". La cuenta oficial de Olimpia no se quedó atrás y le mandó saludos al exdelantero: "¡Genio Kun! Éxitos de parte de la familia Olimpista para lo que se viene".