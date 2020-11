El Pibe estalló contra Queiroz: "¿Cómo sale un DT con que el 10 no importa?"

Carlos 'El Pibe' Valderrama siempre manejó los tiempos dentro de la cancha, pero afuera de ella y retirado sigue manejando las cosas de la mejor manera y lo demuestra con sus declaraciones sobre la Selección Colombia.

En el momento caliente, tras las goleadas que sufrió el equipo nacional contra Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1), 'El Pibe' salió a dar un mensaje de calma y tranquilidad, aseguró que debíamos estar unidos en torno al equipo para salir del mal momento.

Pero ya que pasó el momento caliente, ahora sí dio su análisis y se lanzó en contra de Carlos Queiroz. "Voy a ser directo... James Rodríguez en la selección Colombia juega de puntero derecho. James Rodríguez no es puntero derecho, ¿cuándo?", empezó diciendo en entrevista con Win Sports, y luego complementó.

" "Entonces él, por respetar un sistema, por respetar un cuerpo técnico, se queda de puntero derecho. ¿Saben cuántas veces toca James Rodríguez la pelota en la selección Colombia? Cuéntenlas y me dicen y me llaman que yo sé, las tengo contaditas. Cuenten... Vean el partido y cuenten. Es que James Rodríguez no es puntero derecho, James Rodríguez en es el 'diez' de la selección Colombia y no hace dos partido, hace dos Mundiales. Perdió gol y perdió pase gol, ¿sabes lo que perdió? Él es el que genera fútbol en la selección Colombia y no genera fútbol, ¿por qué en estos dos partidos cuántas ocasiones de gol tuvimos? Ocasiones de gol, no estoy hablando de tirar centros, de tirarle un centro a Duván, no. Jugadas de gol, 'mano a mano', cuéntenlas y díganme", dijo Valderrama.

Luego, agregó: "No generamos fútbol y, si no se genera fútbol, no podemos marcar goles. Para marcar goles hay que generar fútbol y eso se hace en la mitad de la cancha y tenemos los jugadores, porque no me van a decir que Cuadrado no genera fútbol o que salió ayer de Chocó. No, Cuadrado lleva dos Mundiales y está jugando en la Juventus".



Finalmente, dijo: "Pero ahora no, ahora lo ponen de puntero derecho. Entonces tenemos dos punteros que generan fútbol, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado. ¡Cómo me va a salir un técnico de fútbol con que el diez no le importa! Si el 'diez' es el que genera para hacer goles. El número diez es el que genera jugadas para marcar goles, para hacer goles".

