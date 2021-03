El Pulga Rodríguez sacó a la luz que un ídolo de Boca fue uno de sus referentes de chico

A sus 36 años y a pocos meses de quedar libre en caso de culminarse su contrato con Colón, el Pulga Rodríguez comenzó a sonar con fuerza para llegar a Boca y convertirse en refuerzo del Xeneize. El jugador, haciéndose eco de los rumores en cuestión, nunca ocultó su deseo de ponerse la camiseta del cuadro de La Ribera.

En las últimas horas, en diálogo con Jugador 23, programa de TyC Sports, el futbolista del conjunto Sabalero analizó su presente y una vez más no ocultó que de pequeño siguió de cerca y con mucha pasión a Boca.

Recordando la época en la que Sergio Daniel Martínez se desempeñó y convirtió en ídolo del Xeneize, El Pulga sacó a la luz que "le encantaba ver al Manteca Martínez por cómo festejaba los goles" y "la euforia que tenía" a la hora de celebrar sus conquistas.

Exteriorizando que siempre le encantó la pasión que Manteca empleaba para celebrar sus goles, Rodríguez completó: "Hacía muchos y me gustaba verlo cómo festejaba. Era impresionante. A mí no me salió nunca colgarme del alambrado".

