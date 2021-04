Gallardo: "No podemos tener todo el tiempo la misma intensidad, hay que saber regular”

River logró su primera victoria en la Copa Libertadores 2021. Luego de empatar 1-1 ante Fluminense en Brasil, hizo valer ese punto imponiéndose por 2-1 ante un Junior de Barranquilla que se plantó muy bien en el Monumental, y que se vio perjudicado por un claro penal no cobrado contra Borja cuando todavía el marcador no se había roto.

Fue Marcelo Gallardo quien en conferencia de prensa analizó lo realizado por sus dirigidos días después de caer ante San Lorenzo por el torneo local: "Ante un rival difícil, con una buena técnica en su funcionamiento y fuerte físicamente, fuimos un equipo práctico. Golpeamos en los momentos justos y aunque la jugada final que termina en gol nos dejó la sensación de bronca, no dejan de ser tres puntos importantes".

Luego, sobre los nombres en defensa que van variando, explicó: "No cambia la esencia, pero con ese esquema tenemos ataques más directos, más prácticos, sin tanto control y posesión. Generábamos mucho y concretábamos poco, y nos atacaban poco y nos convertían. Esta vez atacamos menos, fuimos eficaces y no sufrimos demasiado. No cambian las formas, pero varía un poco el sistema de juego".

Para ir cerrando, dejó un aviso para todos aquellos que esperan ver al mejor Millonario en esta seguidilla de partidos que se viene: "No podemos tener todo el tiempo la misma intensidad y hay que saber regular”. Y agregó: "No estamos habituados a correr detrás de la pelota. Solemos tener el control y cuando no lo hacemos, dividimos tenencia y no estamos frescos para jugar con precisión a la hora de recuperarla”.

+Más del Muñeco:

- “Somos un equipo que sabe lo que quiere y Junior no tuvo muchas chances. Valoro la victoria por lo exigente que será este grupo y destaco la practicidad que mostramos”

- "Tener una preconvocatoria (a la Selección Argentina) de tantos jugadores es bueno para ellos, es un lindo mimo porque están haciendo las cosas bien y van evolucionando en su juego y en su equipo. Y de lo demás no tengo dudas, para mí el documento o la fecha de vencimiento de un jugador la manifiesta el mismo futbolista de acuerdo a la actualidad que tenga. Y hace mucho Enzo Pérez viene jugando en un muy bien nivel y si le toca como a los demás merecido lo tendrá".

