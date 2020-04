El club de la Superliga que pide la expulsión de Villa de Boca

Este lunes a la noche, Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, denunció al jugador de Boca y de la Selección Colombia por violencia de género. Mostró varias imágenes de cómo le quedó el cuerpo por los golpes del futbolista. Al día siguiente, lo denunció penalmente y ahora el caso está en manos de la Justicia. Es Fernando Burlando quien representa a la mujer, mientras que de parte de los abogados del atacante también presentaron una denuncia contra ella.

La polémica ya se ha instalado. Mientras que el Xeneize emitió un comunicado donde confirma que esperará a la resolución de la Justicia para saber qué hacer con el contrato del futbolista, son varios los personsajes que exigen la rescisión del vínculo de Villa con el club como hasta que otros que directamente piden su detención. Burlando aseguró que irán hasta las últimas consecuencias.

En las últimas horas, Diario Olé publicó una entrevista con Paula Ojeda, abogada que es jefa del departamento contra violencia de género que tiene hoy Vélez. Fue la responsable que el Fortín empiece a poner en los contratos de sus jugadores una cláusula de rescisión en caso de violencia de género y determinados comportamientos. Es para que cumplan con aspectos relacionados con la moral y las buenas costumbres.

"La situación ideal sería justamente que terminen el contrato y expulsen al jugador, que rescindan de la mejor manera que sea posible. Es un violento, la cag* a palos a la mujer. Si queremos dar un corte con el femicidio, cada uno desde su lugar... Como podemos condenar a un boxeador, a un remisero o a un empresario, no importa el rol. El tema de los futbolistas es que son varios millones", manifestó.

Por último, sentenció: "En cuarentena todo es un letargo, y Boca sale beneficiado. No hay partidos... 'No lo convoco en tanto tiempo a los entrenamientos...'. Si no sabemos cuándo vuelve el fútbol. Desde ese lugar se vería beneficiado. Yo tomaría una decisión rápida. Hay una denuncia judicial con fotos, videos, médico forense que avala. Si tenemos que esperar que la justicia saque una resolución nos quedamos a medio camino. Tenemos que trabajar y aceptar y reconocer que la mujer fue víctima".

