El delantero de la Superliga que dijo: "Me imagino jugando con Ibrahimovic"

Con 24 años, Norberto Briasco se ha consolidado entre el primer equipo de Huracán en la última Superliga Argentina.

En las últimas semanas, hasta se habló de un supuesto rumor del Milan, que se habría contactado con su representante.

"Vengo remándola desde abajo y que surja algo así no es de todos los días. Es el sueño de todo jugador. Igualmente, como me gusta decir a mí, hay que tratar de mantener los pies sobre la tierra", manifestó en una nota según TyC Sports, que agregó que el jugador dijo: "Me imagino jugando con Zlatan".

"Hubo contactos pero no quiero apurar las cosas. Mi agente estuvo en Italia y Estados Unidos", agregó en una entrevista con VbetNews.

El nacionalizado armenio tiene contrato hasta 2024 y una cláusula de rescisión de veinte millones de dólares.

¿Se dará?

- De pibe me divertía con una pelota de trapo jugando en la calle con mis amigos. ¿Vos qué onda?

- pic.twitter.com/OBHfNl5An0 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 17, 2020

Lee También