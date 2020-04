Ameal habló sobre una posible venta de Andrada al exterior: "Si el chico se quiere ir..."

#Boca - @AmealJorgeAmor en @LaOral630: "No sé nada acerca de una oferta de #Andrada. También tenemos que ver cuando arrancan las ligas del exterior. La idea es no vender ni reforzarse. También es cierto, es que no le podemos cortar la carrera a nadie". pic.twitter.com/Dh8lRUwq9n