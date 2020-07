El director deportivo de Estudiantes habló sobre la chance de fichar a Tevez

Agustín Alayes, director deportivo de Estudiantes en el Show de la Oral: “Veo muy difícil que venga Tevez. Hasta hoy no hay nada formal, interesa, pero aún no se hizo ninguna oferta”.



¿Aceptaría el Apache jugar en otro club de Argentina que no sea Boca? pic.twitter.com/FurBMQR1Vp