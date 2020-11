Figura en River, se probó en Boca y tiró: "Fue raro, era chico..."

Este último fin de semana, en el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, River perdió ante Banfield en la cancha de Independiente, donde está haciendo de local. Cuando el elenco de Marcelo Gallardo no consigue los tres puntos, mucho se habla en la prensa.

La realidad es que el Millonario sigue siendo el mejor equipo del país. ¿Por qué? Por la confianza que genera. El Muñeco está probando con distintos pibes, donde muchos de ellos ya se adaptaron. Uno de ellos es Julián Álvarez.

Justamente, el joven dialogó con Diario Olé y tocó muchos temas, como, por ejemplo, cuando se fue a probar de chico a Boca: "Fue raro porque en la familia somos hinchas de River, pero sabía que iba a ser como una experiencia más. Fue bueno para mí conocer otras cosas, era chico. Fui varias veces a probarme y todo sumó...".

Cuando le tocó hablar del entrenador del elenco de Núñez, lo elogió y recordó una hermosa frase que le dijo: "Me ha dicho que me tuviera confianza. Me recalcó: ´Perdela las veces que tengas que perderla, pero nunca bajes la cabeza. Reaccioná para recuperarla´".

"Uno habla con todos. En su momento, por ejemplo, con Nacho Scocco. Es el mejor definidor que vi. Él me ha dado consejos antes de algún partido dependiendo de la posición en la que me tocaba jugar. O también en las prácticas, diciéndome qué movimientos hacer para ir al espacio, cómo perfilarme, la forma de presionar...", cerró.

