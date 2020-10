"Pido a Dios que no sea grave": esposa de Santi Arias, destrozada, tras lesión

La Selección Colombia le está pegando un baile monumental a Venezuela en el debut de la Eliminatoria, este viernes, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero lamentablemente todo no son buenas noticias.

En el inicio del partido, Santiago Arias tuvo una desafortunada jugada en la cual se lesionó de una forma dramática, sus gestos y gritos de dolor fueron impresionantes, y tuvo que salir del campo reemplazado por Stefan Medina.

Al finalizar el primer tiempo, se confirmó que el lateral del Bayer Leverkusen sufrió una luxofractura de su tobillo izquierdo y, en principio, estará por fuera de las canchas durante aproximadamente cuatro meses.

En estas circunstancias de pandemia en el mundo, las familias de los jugadores no pudieron viajar a Barranquilla y tuvieron que ver el partido desde sus hogares. Una de ellas fue la esposa de Arias, quien, destrozada, puso un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Te abrazo con el corazón ❤️ @santiagoarias13 Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón �� La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande �� Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener!

Y agregó: "Te amo con mi vida ❤️ Yo se que Diosito te esta cuidando, tengo mucha fe, eres un valiente. Son cosas de fútbol, pruebas De Dios y la vida pero se que saldrás rápido de esto❤️ Tu familia te acompaña de corazón".

