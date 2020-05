"Hay que darles herramientas a los niños y que no exploten tan tarde": Falcao

Radamel Falcao García es, tal vez, el jugador más importante de la historia de Colombia por lo que ha significado a lo largo de toda su carrera en Europa, su ejemplo de vida y superación y, además, cada vez que habla deja mensajes importantes para el futuro de todos.

Esta vez, en comunicación con ESPN, el hoy delantero del Galatasaray de Turquía habló del presente de todas las selecciones Colombia y cómo ha cambiado el paradigma del jugador colombiano en el mundo, debido al crecimiento que se ha tenido.

"El fútbol colombiano ha ido evolucionando, creciendo. Yo creo que, a las Selecciones Colombia, sobre todo a las juveniles, les costaba tener esa capacidad de convencimiento, sobre todo de competir, de pelear. Y veíamos a Brasil y a Argentina y los admirábamos porque casi no teníamos esa capacidad de roce", dijo Falcao.

Además, agregó: Fueron saliendo jugadores y empezaron a tener esa capacidad de enfrentarlos y salir a Europa, aprendieron lo que es el fútbol de élite y esos futbolistas nos fueron contagiando”.

Luego, también aseguró que en Colombia se deben formar jugadores no solo para jugar y competir, si no también para ganar: "Y al final, cuando la mayoría de un plantel de Selección están en las mejores ligas del mundo, eso hace que el fútbol crezca, la mentalidad cambie, ya no miremos con tanto respeto al rival, vamos a competir, buscamos ganar, sabemos lo que tenemos y creemos en eso".

Y finalmente aseguró: "En definitiva, esto nos ha permitido a través de los años y las generaciones ver lo que hoy es Colombia, y creo que podemos mejorar más por la calidad de los jugadores que tiene, porque cuenta con una gran riqueza técnica. Quizá nos falta mejorar un poco más en la base, en las inferiores, y les demos las herramientas a los niños para que no tarde tanto en explotar como en otros países.

