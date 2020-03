Este fin de semana volvió hacer tendencia el #LoPagaráSuMadre debido a diferentes informaciones que circularon alrededor de Win Sports +, pero una de las que más causó revuelo fue una imagen que supuestamente reveló lo suscriptores que lleva el canal premium.

Lo primero que hay que aclarar es que ni la Dimayor ni Win han dado una cifra oficial de suscripciones. ¿Por qué? No lo sabemos…

Esto le da pie a la versión en redes sociales que en este tiempo las expectativas no se cumplieron. Los 7.492 suscriptores que afirmaron diferentes usuarios en Twitter están lejos de la meta que se dijo que alcanzó el canal premium: 250.000 suscriptores.

Aunque es una versión sin corroborar, no estaría distante de reflejar el inconformismo mostrado en redes sociales por los aficionados del fútbol colombiano.

¿ROTUNDO FRACASO?



Una imagen que circula en redes sociales, deja en evidencia la poca cantidad de suscriptores que tiene Win Sports + en un operador de televisión, de ser cierto la supuesta meta que habían alcanzado de 250.000 usuarios a principio de mes es una gran farsa. pic.twitter.com/G7yhvY0MH7 — Todo Rating Colombia (@TodoRatingCol) February 29, 2020

No les perdonan un error en la transmisión, les dan palo frente a cualquier equivocación que tengan y se muestran en contra de pagar los $29.900 pesos mensuales por Win +. El consenso de los hinchas está más que claro, ¿por qué no pensar en llegar a un acuerdo para que el fútbol colombiano sea para todos y no para unos pocos?

