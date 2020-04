El récord que Gallardo no pudo romper por culpa del coronavirus

El coronavirus llegó para cambiar los planes de todo el mundo. En Argentina, la cuarentena obligatoria lleva largas semanas y según indicó el presidente Alberto Fernández ayer, va a estirarse por un tiempo más. Nadie puede salir de su hogar a menos que sea para ir al supermercado o a comprar algo esencial, mientras que hay que tener un permiso especial para poder circular por la calle con normalidad. Claro está en este contexto que todas las actividades multitudinarias fueron suspendidas hace rato, entre ellas el fútbol, deporte más famoso del país.

Y así como se frenó la actividad, también se pausó la chance de que Marcelo Gallardo rompa un récord que lo iba a meter todavía más en la historia grande de River. Pasa que en un mundo imaginario donde todo hubiese seguido funcionando tal como estaba pactado, el Muñeco estaría alcanzando hoy a la noche los 300 partidos como entrenador del Millonario. El evento se hubiese llevado a cabo en Juliaca, Perú. A casi 4 mil metros sobre el nivel del mar, el conjunto de Núñez se debería estar enfrentando contra Binacional, por una nueva fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores.

¿Qué encuentros no se disputaron hasta ahora a causa de la pandemia? El de la primera fecha de la Copa de la Superliga ante Atlético Tucumán que de manera unilateral River decidió no jugar, abriendo una polémica enorme ya que todo el resto de los equipos si jugó sus compromisos ese fin de semana. Por ese mismo torneo, el último subcampeón del fútbol argentino se hubiese visto las caras también con Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors. A nivel internacional, no se pudieron concretar los duelos ante San Pablo en Brasil y claro, el previamente mencionado en la altura.

�� "Gallardo tiene una personalidad que permite igualarte con todos. Los más experimentados y más pibes, para él todos los jugadores son iguales. No importa qué ganaron o cuánto ganaron. Si viene Messi y se equivoca, lo va a matar a gritos"



- Alexander Barboza ✍ pic.twitter.com/WaAs6q7ZLO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) April 7, 2020

Por ende, son hoy 295 las veces que Gallardo estuvo sentado en el banco de suplentes desde que llegó a dirigor a su país en 2014. Sus números son de locos: una efectividad del 61.58%, habiendo ganado 154 encuentros, perdidos 58 y empatado 83. Por su parte, también es el que más partidos de Libertadores dirigió, con 63 y también rompió la barrera de 500 goles de su equipo con él al mando, luego de golear por 8-0 a Binacional en el Monumental, pocos días después de que se le escape el campeonato local ante Boca en la última fecha.

Para cerrar, vale destacar los nombres con los que el DT se codea: Ángel Labruna tiene 520 partidos en su lomo, lo sigue José María Minella con 443, Ramón Díaz con 368 y Daniel Passarella con 323. Por detrás quedaron Renato Cesarini con 274, Emérico Hirschl con 190 y Víctor Camaño con 120. Claro, todo esto está respaldado por 11 títulos conseguidos, siendo el más ganador en la historia del club: 2 Copa Libertadores, 1 Copa Sudamericana, 3 Recopa Sudamericana, 1 Suruga Bank y 4 torneos locales repartidos entre Copa Argentina y Supercopa Argentina.

