El representante de Pratto habló sobre la vuelta del Oso a River

Aprovechando una oportunidad única que se le presentó en su carrera a pesar del poco rodaje que acumuló en el último tiempo, Lucas Pratto tomó la decisión de salir a préstamo de River y a principios del presente 2021 se fue a jugar al Feyenoord en busca de un poco más de protagonismo.

Por lo pronto, lejos de la posibilidad de siquiera ser considerado como un suplente fijo, el Oso no está jugando mucho en los Países Bajos. A raíz de ello, en su momento, distintos portales de Argentina coincidieron a la hora de marcar que el artillero podría emprender su retorno al Millonario mucho antes de lo estipulado.

En diálogo con Radio La Red, Gustavo Goñi, agente del ex hombre de Vélez, habló sobre distintos aspectos relacionados al futuro de su socio. Con respecto a la posible vuelta de Lucas al Millonario antes de tiempo, el representante manifestó: "No sé donde trasciende eso, de hecho hoy jugó un amistoso en el que estuvo los 90 minutos. Lucas no va a volver hasta junio, que termina su contrato con Feyenoord".

En vistas a mediados del 2021, época para la cual a Pratto se le terminará el contrato con la institución de Núñez, Goñi indicó que la definició del futuro del Oso dependerá de las pretenciones que ambas partes tengan para aquel entonces. "También primero está River, tendremos que sentarnos y ver cuál es la idea, ver si aparece algo de Europa...", aseguró.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de que Pratto vaya a jugar a Boca, club en el que el delantero supo desempeñarse por un tiempo en los inicios de su carrera, Goñi indicó que su socio se encuentra centrado en desempeñarse lo mejor posible en los Países Bajos: "No lo hemos hablado con Lucas. Sería muy difícil. Primero, porque el pase es de River. Nunca le pregunté si volvería o no a Boca. Hoy está tratando de jugar en Holanda".

Lee También