Se terminó: revelaron qué pasó con el ciclo de Pratto en River para llegar a su fin

Luego de varios meses defendiendo los colores de River, Lucas Pratto, llevando su nivel de mayor a menor, terminó saliendo a préstamo a principios del presente 2021: recibiendo una propuesta única para jugar en la Eredivisie, el Oso optó por continuar con su carrera profesional en el Feyenoord.

Al día de la fecha, regelado y prácticamente sin chances de jugar en el cuadro de los Países Bajos, todo indica que el ciclo del artillero en La Banda está pronto a llegar a su fin. El goleador, por lo pronto, deberá volver a Argentina en el próximo mercado de pases, época para la que su contrato con el cuadro de Núñez también finalizará.

En las últimas horas, en diálogo con Superfútbol, Juan Cortese, periodista encargado de transmitir las principales noticias del mundo River, exteriorizó y dejó en claro que Pratto no estaría muy de acuerdo con la idea de volver a pelear por un puesto bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. "No creo que Pratto tenga muchas ganas de seguir peleándola en lo que cree que no son igualdad de condiciones", abrió.

Explicando que la situación de Lucas se complicó mucho más ante la aparición de varios juveniles que estuvieron sumando minutos en el último tiempo, el corresponsal continuó: "Antes tenía un mano a mano con un solo suplente, y ahora tiene que agregarle a Álvarez, Beltrán y Girotti".

A modo de cierre, confirmando que todos los caminos indican que la historia del Oso en el conjunto de Núñez está pronta a llegar a su fin, Cortese vaticinó el fin del paso de Pratto por River y culminó: "El ciclo de Pratto en River se gastó".

