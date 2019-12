El reto de Gallardo a Santos Borré: "No me agachés la cabeza"

El éxito de Marcelo Gallardo en River se explica por estar en todos los detalles durante el partido. Esto se comprobó en la final que le ganaron por 3 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con el partido 1 a 0, el Muñeco decidió sustituir a Rafael Santos Borré que no estaba teniendo una gran actuación. Al colombiano no le gustó mucho el cambio y se mostró claramente enojado por la decisión del entrenador.

Desde que saludó a su compañero hasta que se sentó en el banco, estuvo mirando al piso e insultándo al aire. Esto no le gustó nada a Gallardo y lo retó fuerte por su accionar. El DT le dejó un buen mensaje al ex-Villarreal.

"Cabeza arriba, Cabeza arriba. No me agachés la cabeza. Tranquilizate hermano, no me agachés la cabeza. Pensá en el equipo", fueron las palabras del entrenador para su jugador.

Terminado el partido, se acercaron los de TyC Sports al delantero y fue sincero: "Es normal, uno nunca quiere salir. Ya lo hablé con Marce y obviamente me entiende. Me dijo que había que pensar en el equipo".

Más que constructivo el mensaje de Gallardo. Se destaca sobre todo por el momento en el que se lo dice, plena final y se detuvo para dejarle una enseñánza a Santos Borré.

