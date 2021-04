El DT de Gremio contra Borré: "Él me dio su palabra"

Parecería ser que desde Brasil todavía no lograron dejar atrás el hecho de que Rafael Santos Borré seguirá en River al menos hasta junio, teniendo que decidir en ese entonces qué será de su futuro. Por varios días parecía que Gremio se iba a llevar al delantero, pero un comunicado oficial del club diciendo que daban marcaha atrás en el fichaje sorprendió a todos.

En el mismo, se echaba toda la culpa al colombiano por tardar en tomar la decisión, y hasta pusieron en duda la integridad del jugador para cumplir con sus promesas. En conferencia de prensa, tiempo después de dicho evento, fue Renato Gaúcho, DT del conjunto de Porto Alegre, quien volvió a disparar contra el máximo goleador de la era Gallardo.

"Gremio intentó de todo. Yo mismo hablé con el jugador hace unos 15 días desde Río de Janeiro durante mis vacaciones. Estaba todo bien. El me dio su palabra. El representante me dio su palabra... Ahora, no le podemos poner un arma en la cabeza a nadie. Gremio hizo de todo y él fue para atrás, él no quiso firmar”, expresó.

Además, cuando le consultaron sobre si era real el monto que pensaban pagarle (unos cinco millones, sumado al sueldo y bonus de 250 mil dólares por goles y títulos), a lo que el DT avisó: "Los números que salieron sobre Borré... La gente dice 'ah, ¿ese salario va a tener?'. Su salario era normal porque Gremio no tenía que resarcir a River".

