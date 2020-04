El triste futuro que tendría el FPC debido a la crisis sanitaria

En Colombia las canchas están sin actividad desde hace ya más de un mes y las soluciones no parecen venir en un panorama bastante complejo para los diferentes clubes del balompie criollo. La crisis del coronavirus no solo está afectando el plano de la salud, en el país la economía de muchos está en puntos rojos y en el fútbol, la cosa no parece ser diferente.

El futuro para algunos clubes puede ser lamentable e incluso algunos directivos ya hacen las cuentas negativas que esta ausencia de ingresos de dinero ha representado. Ante este panorama, el ministro del deporte, Ernesto Lucena, entregó su opinión al respecto. "Realmente, si hoy no hay ningún tipo de salvación para los equipos, quedarán muy pocos. La información que tengo yo de los equipos pequeños, llamémoslo así, es que están pasando un muy mal rato".

"Hoy llega esa reflexión acerca de qué va a pasar con los equipos pequeños, los equipos de media tabla y los equipos grandes. Lo que no tendría consideración, siendo una persona el deporte, es que no se le diera oportunidad a nuevos equipos. Acá hago una anotación con mayúsculas: bien manejados y con dineros transparentes", le dijo Lucena a los microfonos de LAFM.

Por ahora, el fútbol no está considerado como prioridad y eso lo dejó muy claro el presidente de la república. Lo más importante es preservar a los protagonistas y cuidar su salud a pesar de la existencia de un protocolo con medidas de seguridad y el panorama con la cantidad de casos presentados en el país aleja esa posibilidad.

"Lo que dijo es que en este momento es imposible abrirle las puertas al fútbol. Vamos a ir evaluando. No hemos llegado todavía al pico de la curva epidemiológica. Sería irresponsable en este momento comenzar el torneo de fútbol", puntualizó sobre un posible retorno de la actividad. Lo cierto es que dadas las circunstancias, los hinchas, por ahora, deberán esperar pacientemente.

