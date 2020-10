El tuit de Quintero para D'Onofrio: "Gracias por todo, presi"

Los hinchas de River aún sufren por la partida de Juan Fernando Quintero, uno de los íconos de la gestión Gallardo.

Sin tener aún muy claro su futuro, el colombiano abandonó la institución para radicarse momentáneamente en su país.

A la espera de que se cierre su pase al fútbol chino, el jugador descansó unos días en Estados Unidos y utiliza sus redes para expresarse.

Luego de responderle a quienes lo criticaron por su decisión, Juanfer tuvo ahora palabras de agradecimiento con Rodolfo D'Onofrio, presidente del club.

"Lo que vamos a extrañar de Quintero es que el segundo gol a Boca en Madrid no me lo olvido nunca. Se lo voy a agradecer toda la vida. Sé cómo lo viví y de qué manera. Estaba viendo con el presidente del Real Madrid cuando veo el cambio de Quintero. Le dije que iba a generar un cambio importante. A cada rato me decía 'oye, cómo juega este chaval'. Al rato, hace el gol que no nos vamos a olvidar en la vida", dijo el mandatario al aire de SúperFútbol.

Gracias presi @RodolfoDonofrio esas palabras nunca las vamos a olvidar. GRACIAS POR TODO PRESI ���� pic.twitter.com/RHN1AvpWoJ — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) October 7, 2020

El zurdo respondió: "Gracias presi @RodolfoDonofrio, esas palabras nunca las vamos a olvidar. GRACIAS POR TODO PRESI". ¡Gran amistad!

