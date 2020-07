El uruguayo histórico de River que pondría plata para que Cavani no vaya a Boca

Antonio Alzamendi sabe muy bien el potencial que tiene Edinson Cavani. Y la chance de ver a su compatriota en el eterno rival, no le gusta nada.

Como si fuese poco haber salido campeón de la Intercontinental con River ante el Steaua de Bucarest en el 86', anotando el gol de la victoria, el uruguayo se ganó más el cariño de la gente con su última frase.

“Cavani no va a venir a Boca, y si viene, yo voy y pongo la plata para que vaya a River o Independiente”, comentó sin dudar.

Luego, recordó que por poco, su historia era diferente: "Antes de ir a River, me fueron a buscar para ir a Boca, pero yo ya tenía todo arreglado. Si Maradona y Riquelme estaban en Boca, hubiera pensado en ir con ellos".

Además, habló de su época en Avellaneda, en la cual también dejó una muy buena imagen: "Yo en Independiente me quería quedar, pero no me querían pagar lo que merecía”.

En diálogo con Radio Mitre, se animó a comparar su máximo logro en Núñez con la final de Madrid: "Para los que vivimos la Copa Intercontinental, no hay mejor época que esa. Y compará cuál fue el gol más importante: no es lo mismo un gol en la final del mundo que un gol en la final de la Libertadores… Pero el gol de Quintero fue a Boca y tiene un lugar importante en a la historia de River, y está bien que digan que fue el más importante”.

Y cerró: "El River de Gallardo me encanta, me entusiasma y lo aplaudo. No cualquiera se mantiene en los primeros puestos ganando campeonatos, y nada menos que tener contenta a la gente; yo creo que un equipo que haga incluso eso, logra todo. Ha mantenido a la gente contenta en la derrota. Gallardo es el mejor de todos, sin ninguna duda está en el primer lugar. River me gusta como juega, como mueve la pelota de un lado para el otro, llega al arco rival con mucha gente y define con precisión, a quién no le gusta ver a un equipo como River”.

