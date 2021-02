Vecchio explicó lo de los "20 palos verdes"

Estamos en febrero, pero en la jornada del último lunes se vivió uno de los diálogos más curiosos del 2021. En el partido entre Rosario Central y Argentinos Juniors, Emiliano Vecchio y el árbitro Andrés Merlos protagonizaron el tema más hablado de las redes sociales.

"Tengo 30 palos verdes, me dijo", le aseguró Merlos al arquero Jorge Broun sobre los dichos de Vecchio, que no tardó en responder: "Tengo 20, te dije".

Horas más tarde, el jugador del Canalla habló en el programa 'Jugador 23' de TyC Sports y habló de esa situación: "La gente que me conoce sabe que no soy así, pero estaba sacado, no soy de enojarme mucho… Me acerqué, se lo dije cerca, él me había dicho varias cosas para que llegara a ese punto".

Además, Vecchio explicó que "Merlos tiene un trato especial con los jugadores”, y agregó: "Se lo dice al arquero para que lo escuchen las cámaras, imaginate si yo hubiera dicho lo que él me dijo. No lo tendría que haber dicho de esa manera para que lo escuche".

Sin dudas, lo de Vecchio y Merlos quedará archivado como uno de los diálogos más curiosos del 2021.

