En 25 segundos, Di María nos convenció: tiene que estar siempre en la Selección

En la última convocatoria de Lionel Scaloni para el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, la ausencia que más ruido fue la de Ángel Di María.

Uno de los históricos del seleccionado, donde tiene más de cien partidos jugados, no fue convocado y el propio futbolista salió a hablar en los medios.

Este viernes, el jugador del Paris Saint-Germain habló con 90 Minutos de Fútbol y dejó en claro que siempre va a elegir vestir los colores de su país.

Sebastián Vignolo le aclaró que los citados no van por el dinero, sino por el prestigio y en 25 segundos Di María demostró su postura.

"Sí, olvidate. Yo voy y pierdo", empezó diciendo. "Hasta tengo muchos conocidos que me dicen: 'Quedate en París, tomate un café enfrente de la torre'. Les digo: 'No, prefiero irme a Argentina, que me puteen 45 millones, pero vestir la camiseta de la Selección'. Es lo único que me interesa".

"Por eso juego al fútbol y por eso hago lo hago", cerró. ¡Más claro imposible!

