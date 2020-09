Scaloni no recogió el guante de Di María: "La Selección es de todos"

Ayer, Ángel Di María rompió el silencio tras quedarse afuera de la convocatoria de la Selección Argentina.

Uno de los históricos no fue convocado por Lionel Scaloni para los compromisos ante Ecuador y Bolivia por Eliminatorias.

Cabe recordar que el rosarino fue una de las figuras del Paris Saint Germain subcampeón de Champions League y que está presente en la albiceleste hace más de una década.

Es por eso que el Fideo manifestó no entender los motivos de la decisión del entrenador que lo dirigió en la última Copa América.

Esta tarde, el DT habló con Cadena 3 y dio su visión sobre el tema y dejó en claro que no tiene nada en contra del interior zurdo.

"Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Al contrario, la Selección es de todos. Ahora mismo las cosas están así, pero eso no implica que en un futuro no pueda ser lo contrario", aseguró.

Luego, se explayó al respecto: "A todos los chicos que les fuimos dando las oportunidades de jugar nos encantaría que formen parte del proyecto y no se saquen la camiseta. Pekerman nos inculcaba una manera de entender el fútbol y de defender a la Selección. Han entendido el mensaje. No hemos tenido malas caras. El que no juega, apoya desde afuera. Y ellos lo entienden. Las generaciones de ahora siguen dando lo máximo por jugar para su país".

