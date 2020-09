Basile: "Scaloni no tiene que darle ninguna explicación a Di María"

Mucho dio que hablar Lionel Scaloni con su más reciente lista de convocados para la Selección Argentina. Luego de que la FIFA confirme que a mediados de octubre comenzarán las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y que todos aquellos futbolistas que estén fuera del país podrán ingresar sin necesidad de hacer 15 días de cuarentena, el DT puso manos a la obra.

Y no sólo fue cuestionado por quienes eligió para enfrentar a Ecuador y Bolivia, sino también por aquellos que se quedaron sin la posibilidad de ponerse la camiseta celeste y blanca. Entre ellos, nombres fuertes como son los de Ángel Di María y Mauro Icardi, ambos jugadores de un Paris Saint Germain que hace poco jugó una final de Champions League.

Recién ayer el propio 'Fideo' se manifestó sobre el no haber sido llamado y tiró varias bombas contra el entrenador, dejando en claro que no entendió en absoluto la decisión y que si de renovación se trata, varios otros colegas suyos no deberían estar como Lionel Messi, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi. Picante.

En medio de todo esto, el que se metió es uno con mucha experiencia: Alfio Basile, que además de ser entrenador desde 1976, tuvo dos pasos por el conjunto Albiceleste, de 1991 al 94 y entre 2006-08. "Scaloni no tiene que darle ninguna explicación. Yo creo que a lo de Di María no es por condiciones que no lo citan. Ellos piensan en una renovación", comenzó diciendo.

Luego, analizó: "Obviamente Messi es indiscutible. Estaban hablando del arquero ( Emiliano Martínez). A mí me gustan los dos que hay acá (Armani y Andrada), pero capaz que este muchacho es un fenómeno de verdad. Por ahí Scaloni lo vio laburar o habló con los técnicos de Inglaterra. Hay cosas que nosotros hacemos que ustedes no ven".

Y siguió en diálogo con 90 Minutos: "El caso de Enzo Pérez lo mismo que Di María, todos son buenos jugadores, cualquiera de esos muchachos puede jugar en la Selección. El problema es que están formando una selección nueva y me imagino que es por eso que no lo llamaron, no porque no les guste como juega".

Por último se animó a meterse en otro tema delicado como fue la posible salida de Messi del Barcelona: "El problema que se armó es una locura. Cuando yo voy a Barcelona, es un monstruo allá, un ídolo total. No puede irse de ninguna forma, se tiene que morir ahí. Empezó ahí, terminó ahí. Es más grande que todos nosotros. Me hubiese gustado. Me cansaron de que ganaran todo y ahora que perdieron se armó un quilombo bárbaro. Me gustaría que fuera a otra liga, a la Premier, por ejemplo”.

