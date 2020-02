Ángel Clemente Rojas no solo es uno de los grandes ídolos que tiene Boca a lo largo de toda su historia, sino que además se define como amigo de Carlos Tevez.

Por otra parte, estuvo presente en La Bombonera para presenciar, en compañía de Juan Román Riquelme y Beto Marcico, el último triunfo Xeneize 2-0 sobre Atlético Tucumán.

Tras dicho encuentro, y más allá de la relación que los une, fue que opinó que en la actualidad no cree que Carlos Tevez está para ser titular.

"Hoy hay que decir que no está bien, tarda mucho con la pelota. Está para 20 minutos o media hora; ahí sí lo quiero en mi equipo”, expresó sobre El Apache en diálogo con Mundo Boca Radio.

Por otro lado, confesó que quien es el máximo ídolo en la historia del club, hoy desempeñándose como directivo, quiere tenerlo como una suerte de cábala en La Bombonera.

“Román me quiere viendo todos los partidos en el palco con él. Me regaló una camiseta, no me lo esperaba. Me volví loco. Temblaba al lado de semejante monstruo. La gente de Boca no se puede olvidar de Riquelme. Hay que decirle gracias por todo lo que hizo. A mí la gente también me quiere mucho y me reconoce", concluyó.

