La dirigencia los tiene entre ceja y ceja: la lista de los 9 jugadores prescindibles de Boca

Este miércoles, en diálogo con sus colegas de F12, Augusto Cesar, corresponsal de Boca en ESPN, exteriorizó que un total de nueve jugadores se encuentran bajo la lupa del Consejo de Fútbol de la institución Xeneize.

Como si fuese poco, además, otra de las personas que estaría en duda de cara a poder completar y finalizar en tiempo y forma su contrato sería nada más ni nada menos que Miguel Ángel Russo, según exteriorizó el periodista en cuestión.

+ La lista de Augusto Cesar:

Lisandro López : Para el Consejo de Fútbol tuvo un nivel parejo pero no sobresalió. Creen que con la llegada de Rojo, el nivel de Izquierdoz y el posicionamiento que le quieren dar a Zambrano, López es un jugador que va a tener que esperar su chance.

Leonardo Jara : Tiene contrato hasta junio. Todavía no hablaron para renovarlo. Si no llega un 4 puede ser que sea él, pero Tenaglia está al caer.

Julio Buffarini : Tema terminado. Se va a ir y será colgado próximamente. Se comportó de una manera que al Consejo no le gustó. También está Jara, que se comportó muy bien.

Emmanuel Mas : Tiene contrato hasta junio. Están muy conformes puertas para adentro con él, pero no en el tema de la cancha. Hay que ir evaluando si llega algún refuerzo para esa posición.

Gonzalo Maroni : Más que nominado. En las prácticas no ven sacrificio. Entró en un declive total. Buscan un préstamo al exterior.

Agustín Obando : Para muchos es una célula (por estar en pareja con la hija de Angelici). En lo futbolístico Obando no rindió.

Mauro Zárate : Tiene contrato que se vence dentro de poco. Russo le dio a entender que no le podía asegurar la titularidad. ¿Cómo no va a estar en evaluación un tipo que hace tres años no juega bien en el club?

Gastón Ávila: Central tiene el 40% de Ávila. Russo dio el OK para que salga a préstamo.

Franco Soldano : Deja de ser titular en el equipo. Se le termina el préstamo. Atraviesa sus últimos meses en el club. Va a perder el lugar y probablemente en junio se vaya.

Wanchope Ábila : Es un buen suplente, por eso van a buscar una promesa ahora y un 9 de jerarquía en junio.

Miguel Ángel Russo : Está en evaluación permanente es Miguel Ángel Russo. No puedo asegurar que cumpla su contrato en Boca.

