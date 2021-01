Sebastián Domínguez no tiene dudas: "Huracán no es el sexto grande"

Una contundente opinión soltó Sebastián Domínguez cuando en ESPN F90 se debatía por qué club es el más grande de Argentina.

"Siento que a veces, la historia, lo que pasó hace 50 años, hasta tuviera más peso que lo que pasó en los últimos 30", comenzó explicando.

#ESPNF90 �� | ESPN



"NO ME PARECE QUE HURACÁN SEA EL SEXTO GRANDE"@sebadominguez6 acepta la historia de los clubes, pero aclara que "los últimos 30 años también son historia". ¡Escuchá lo que dijo! pic.twitter.com/RGW95uALUQ — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 28, 2021

Luego, tiró: "Hablo en general. No me parece que Huracán sea el sexto grande, ni por asomo, no entiendo cuál es la popularidad del club inclusive, pero no es contra ellos".

Por esa misma línea, agregó: "Si me decís Newell's o Rosario Central, son equipos que tienen una ciudad, no un barrio, es diferente también, porque tiene 2 millones y medio de habitantes. Hace 60 años que Newell's no se va al descenso".

Y para cerrar, sobre los más recientes torneo que se jugaron a nivel local, dijo: "Vos no podés comparar títulos de 38 fechas, con otros de 4. No valen todos uno".

