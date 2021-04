El pedido de Tevez para Russo en medio del partido: "No me saques, Miguel"

Este sábado, en la continuidad de la undécima fecha de la presente temporada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Huracán y Boca Juniors se encontraron frente a frente en el coqueto estadio Tomás Adolfo Ducó del barrio porteño de Parque de los Patricios. Un partido determinante para el futuro de ambos en la competición.

En ese contexto, el primer tiempo no ofreció grandes luces. Sin embargo, los comandados estratégicamente por Frank Darío Kudelka se mostraron superiores a los campeones vigentes del fútbol argentino. De todas maneras, al Globo le faltó profundidad y también efectividad, por lo que la primera parte concluyó con una paridad sin anotaciones.

Luego, en la etapa complementaria, los de Miguel Ángel Russo terminarían sacando diferencias para quedarse con los tres puntos y poner un pie y medio en la próxima instancia de la Copa de la Liga Profesional. Franco Soldano abrió la cuenta ni bien comenzó el segundo tiempo y Gonzalo Maroni puso el 2-0 definitivo en la agonái del juego.

Pero uno de los momentos más destacados y llamativos del partido no tuvo que ver con ninguno de los goles. Se trató de un instante en el que Russo parecía tener ganas de reemplazar a Carlos Tevez, experimentado delantero del equipo visitante. Y allí llegó el pedido del ídolo de la institución boquense: "No me saques, Miguel".

"NO ME SAQUES, MIGUEL" ⚠



El pedido de Carlitos Tevez para Miguel Ángel Russo en medio del partido ante Huracán ��

#CopaDeLaLigaxTNTsports pic.twitter.com/PnoFOZgmUb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 24, 2021

Lee También