El editorial más 'Out of Context' de Vignolo: "Marie Kondo tiene que ir a Boca"

Mientras Boca se alista para recibir a Talleres en La Bombonera el próximo domingo, la duda que se presenta es si Carlos Tevez podrá estar a disposición de Miguel Ángel Russo. El Apache jugó el Superclásico con un esguince de tobillo y se entrenó diferenciado durante esta última semana.

En las últimas horas trascendió que quien reemplazaría al 10 del Xeneize sería Franco Soldano, poniendose por encima de Mauro Zárate, Luis Vazquez y Ramón Ábila. Lo que más llama la atención es lo de Wanchope, quien aún no concentró desde su operación, pese a que aseguran que está recuperado. El delantero habría perdido mucho terreno en la consideración del entrenador.

Partiendo desde esta situación, Sebastián Vignolo abrió ESPN F90 hablando de un tema que tiene muy poco que ver con el fútbol: "Hoy hay gente que te enseña a desechar ropa, a armar placards o valijas. Hay una persona que es profesional y tiene muchos seguidores en Instagram y te dice que si hace más de un año que no usas algo es porque no te interesa".

Luego de recordar el nombre de esa mujer a la que hacía referencia, el Pollo encontró el vínculo de su editorial con el Mundo Boca. Se trataba de Marie Kondo, la autora japonesa que justamente se dedica a dar consejos dedicados a felicidad que el orden puede traer a la vida de las personas.

"Marie Kondo se llama la señora, es una crack total. Ella tendría que ir a Boca y preguntarle a Russo: '¿Usted este 9 lo va a usar? No pierda tiempo, no lo va a usar'", expresó el conductor y profundizó: "Boca tiene mucho que no usa, porque no le gusta o porque no está en condiciones. Ahí tiene que sincerarse y ordenarse para ver qué es lo que le interesa".

Para cerrar, Vignolo volvió a hacer otra comparativa para cerrar la idea: "Boca tiene un placard lleno de carteras, ropa y trajes, y no usa ninguno".



