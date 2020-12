En ESPNF90 lo tienen claro: "Tevez es el más maradoneano de todos"

Ayer, Boca Juniors logró una importante victoria de cara a su sueño de conseguir la Copa Libertadores.

Con gol de Carlos Tevez, el equipo de Miguel Ángel Russo ganó en el partido de ida por los octavos de final ante Inter de Porto Alegre.

Esto fue tema de conversación en ESPNF90, donde Sebastián Vignolo realizó una de sus habituales editoriales.

"Qué fantástico que en poco tiempo y con poco, Boca arregló un montón. Lo primero que hizo Boca, Russo, Riquelme y el grupo que maneja el fútbol fue cambiarle el chip, la cabecita: en Boca se ataca, se va al frente, no se puede poner a un 9 de 8", abrió, con palo para Gustavo Alfaro.

"No sé si va a salir campeón de América, pero Boca está capacitado para competir. Y lo mejor de todo esto es que no gastó casi nada. Boca ni siquiera despilfarró, no fue a buscar 15 jugadores, buscó este, que vuelva aquel. Sáquense el sombrero", dijo en relación a los manejos de la nueva dirigencia.

Por último, se deshizo en elogios para el autor del gol y capitán: "Tevez, a Tevez que para mucho estaba para afuera, le sacaron brillo, vuelve a ser Tevez. Hasta le quedaba bien la remera del 81'. De atrás parecía Diego, es el más maradoneano de todos". ¿Coincidís?

