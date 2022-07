Ser el máximo goleador de la selección de Uruguay (68), jugar en importantes equipos de Europa y ser un ganador en todo el sentido de la palabra; son algunas de las cualidades que tiene Luis Suárez, todos los argumentos de sobra con los que sueñan en Nacional de Montevideo.

Desde hace un buen tiempo tanto las directivas, como los aficionados del Bolso, mueven desde cada uno de sus lugares, la opción de tener al gran artillero, que ahora mismo se encuentra sin club, luego de su corto, pero sustancioso paso por Atlético de Madrid, con el cual se consagró campeón en su primera temporada. Estuvo dos campañas allí.

José Fuentes es el presidente del Tricolor, en varias oportunidades ha entregado su punto de vista sobre la opción de tener en el plantel de Pablo Repetto al Pistolero. Sin embargo, en los últimos días ve con más optimismo una posible llegada del jugador que brilló durante más de 15 años en el Viejo Continente.

Precisamente, el administrativo de Nacional, habló de un episodio bien particular que tuvo con el futbolista; la llamada que no contestó, pero que luego pudo conectar con Suárez, sobre la conexión telefónica dijo: “muy linda, muy afectuosa y cordial. Me encontré con la humildad de un crack, una persona que quiere mucho a Nacional. Fue una conversación muy natural, mucho mejor de lo que me hubiera imaginado. Si los astros se siguen alineando hay una posibilidad de que elija Nacional”, esta versión fue entregada al programa Último al Arco de Sport 890.

En ese orden de ideas, desde las toldas del cuadro albo de la capital uruguaya se ilusionan con un posible regreso. Por allá en 2005 inició el idilio del futbolista con la institución, la cual supo marcar 12 goles, antes de emprender su rumbo europeo, y en primera instancia con Groningen, de los Países Bajos.

La situación no ha parado ahí, ya que Fuentes también entregó su punto de vista sobre el tema Suárez en Doble Amarilla Radio, de D-Sports FM 103.1 y allí también señaló las opciones que tiene con el futbolista: "el sueño es que Suárez diga que si, él pondrá las condiciones por el tiempo".

Cabe recordar que el atacante lo que busca es competencia para estar en óptimo nivel para hacer parte de la lista de final de Diego Alonso para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022: “si viene a Nacional es por amor, no por dinero. Es imposible competir con los mercados extranjeros", señaló el máximo mandatario de los Bolsilludos.

De otra parte, otros que se mueven para el complicado, pero eventual fichaje, son los hinchas, quienes por medio de hashtags, principalmente con #SuárezANacional, han sido tendencia e, incluso páginas y cuentas partidarias del club se han atrevido a manifestar que el mismísimo deportista ya ha leído varios de los mensajes, cartas y ha visto las imágenes que le han dedicado a través de las redes.

Según parece, el balón ya está del lado de Luis Suárez, él sería el encargado de tomar la decisión final y si es por ritmo, no tendría complicaciones, ya que además del Torneo Intermedio, Nacional se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y allí seguramente daría una mano importante.