Con apenas 15 años, en la Copinha de San Pablo, Palmeiras tuvo en Endrick Felipe una indiscutida figura que ya generó revuelo a nivel global. Con la camiseta del Verdão en las divisiones inferiores demostró que su proyección no tiene techo y los clubes poderosos de Europa también lo notaron.

Real Madrid y Barcelona se presentaron como los principales interesados en convertirse en dueños de su pase. Endrick recién cumple 16 años el 21 de julio y allí podrá firmar como profesional. Los equipos españoles se desesperan por tenerlo y buscan tentarlo.

En la última semana, la joya brasileña posó juntoa Dani Alves, el referente del Barça, pero también estuvo presente en París para el duelo entre PSG y el Merengue, que fue triunfo por la mínima con el festejo agónico de Kylian Mbappé. "Es un jugador joven, decisivo, que nunca desiste. Tengo que aprender mucho de él y creo que puedo seguir sus pasos también", dijo Endrick sobre el francés.

Tras aquel encuentro, en declaraciones a TNT Sports Brasil, el joven atacante no esquivó las consultas sobre el interés de los poderosos: "Hay muchas historias de futbolistas que jugaron muy bien en la base y que después llegaron a la primera plantilla y no hicieron nada". Y luego explicó que intenta no pensar y "estar con los pies en el suelo".

Para la tranquilidad de los hinchas del Verdão, Endrick explicó que es con aquella camiseta con la que quiere brillar primero: "Tengo que centrarme en el Palmeiras, donde quiero convertirme en un ídolo. Voy a quedarme en el Palmeiras bastante tiempo; creo que puedo dar muchas alegrías a la afición".