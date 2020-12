Francescoli reveló cómo vienen las renovaciones de tres figuras de River

Contando con un plantel relativamente corto, la dirigencia de River sigue trabajando para ponerle candado a sus principales figuras y no permitir que las mismas abandonen en barco en plena competencia. Enzo Francescoli, mánager de la institucoón de Núñez, dialogó este jueves con Una Moneda al Aire para hacer referencia a los contratos de varias figuras del primer equipo.

Realizando una mención puntual a los casos de Rafael Santos Borré, Nicolás de la Cruz y Gonzalo Montiel, tres de las principales figuras indiscutidas del equipo comandado por Marcelo Gallardo, el directivo uruguayo confirmó: "Estamos negociando con sus representantes".

✔ Gol en la final de la Libertadores

✔ Goles en la final de la Recopa

✔ Gol contra Boca en la Libertadores

✔ Gol contra Cruzeiro en Brasil



Llegó en el peor momento de la historia de River y se fue siendo campeón de América. Felices 36 años, Carlos Sánchez ������ pic.twitter.com/OE6Zhy3lQS — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 2, 2020

Explicando que, aunque todavía quedan muchos detalles por esclarecer, las tres renovaciones se encuentran relativamente encaminadas, Enzo continuó: "No creo que haya problema con ninguno de los tres. No veo inconvenientes, simplemente no es fácil gestionar algo en un país con tanta incertidumbre. Dos de los tres son extranjeros, así que también está el tema cambiario y los problemas que existen en este país. No creo que haya problemas o que pase algo".

Dejando en claro que los tres protagonistas se encuentran centrados en el presente deportivo de la institución, Francescoli completó: "Ellos siguen trabajando y están involucrados en el club. Las negociaciones a veces llevan más tiempo que lo previsto, pero creo que se va a solucionar en los próximos meses".

Lee También