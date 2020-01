Unos mercados de pases atrás, fue la gran novela. No se sabía si Camilo Mayada se iba a quedar o no en River.

El uruguayo siempre fue clave para Marcelo Gallardo, un "bombero" dentro de la cancha, y el DT del Millonario hizo todo lo que estuvo a su alcance para retenerlo.

Pero la situación económica del país y la suya personal convenció al futbolista de partir rumbo al Atlético San Luis de México, rompiendo el corazón de varios en Núñez.

Tiempo después, en diálogo con Radio Del Plata, por AM 1030, volvió a hablar sobre ese momento y hasta hizo una revelación.

"Tengo la mejor onda con la dirigencia. Hablé con Enzo Francescoli un rato largo, me dijo que tengo las puertas abiertas del club. Si bien las decisiones las toma otro, me dijo eso y la relación es espectacular. Con Marcelo también, estuve hablando con él", confesó.

Además, recordó que su deseo era quedarse en Argentina, pero volvió a explicar: "Yo siempre dije que me quise quedar en River hasta el último momento, pero hoy estoy feliz de la decisión tomada. Estoy con una tranquilidad bárbara. Justo después de que me fui, la situación económica se complicó. Me fui en un momento que terminó siendo favorable para mí".

Veremos si en un futuro, el atacante tiene una nueva gloriosa en un club que ya dejó su marca.

Lee También