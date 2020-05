"Era un pelotudo bárbaro", duro palazo de excompañero de Teo en Racing

La imagen que dejó Teófilo Gutiérrez con sus compañeros mientras estuvo en Racing no fue la mejor. Cada que un excompañero del barranquillero es cuestionado por él, salen los comentarios negativos y los recuerdos que parecen más una pesadilla. Otro de los que estuvo con el colombiano no tuvo reparo en criticarlo.

Se trata de Jorge De Olivera, actual portero de platense y quien vivió de primera mano todo lo que ocurrió con Gutiérrez en el vestuario de Racing. Según él, el cafetero no cayó nada bien en el plantel desde el mimso momento que llegó.

"Era un grupo sanísimo, pero la verdad es que Teo se portó mal siempre. Desde lo deportivo no puedo decir nada, pero era un pelotudo bárbaro. Desde la primera semana no lo bancó nadie, lo conocimos y le soltamos la mano, pero no dejaba de ser un compañero y dentro de la cancha había que defenderlo a muerte".

El inicidente que tuvo Teo Gutiérrez con Mauro Dobler en un entrenamiento de Racing.

Por supuesto, lo de Teo en Racing siempre da mucha tela para cortar y cada protagonista involucrado con él en esa época siempre es preguntado por el mismo incidente: el de la pistola en el vestuario. Olivera contó que ese día lo encaró: "Yo estaba muy cerca, le pedí que bajara eso y me puso el fierro delante mío. Se terminó todo cuando entró el de seguridad... Se dijeron muchas cosas, pero prefiero contar hasta ahí. Yo no fui el protagonista esa tarde. ¿Si el arma era de verdad? No entiendo nada de eso, pero si era una réplica estaba muy bien hecha"

Lee También