"Es absurdo": Horacio Zimmermann discutió con Lucho Horna por regreso del fútbol

El regreso del fútbol en Perú está siendo noticia todos los días. La FPF, con Gareca y Oblitas ya manifestaron su opinión presionando para que se vuelva cuanto antes.

El propio presidente Martín Vizcarra se ha manifestado al respecto. Igual, por la gravedad de lo que estamos viviendo, cualquier decisión genera polémica y duscusión. En este sentido, las últimas palabras del Tigre no cayeron muy bien.

De igual manera, algunos señalan a la FPF por no hacer lo suyo en el propios torneo local. Por ello, Horacio Zimmermann los criticó en twitter.

"Cinco días hábiles desde que Vizcarra aprobó vuelta del fútbol y la FPF sigue muda. Ni la palabra de Gareca los mueve. El mensaje de Lozano es que hay que esperar. ¿Esperar qué? Que se defina ya cómo y dónde se va a jugar la Liga. ¿Para qué esperar el ok del protocolo? Es absurdo", escribió este periodista.

Al ver esto, Lucho Horna, extenista, se manifestó: "¿Es absurdo esperar el ok del protocolo? Todas las federaciones que han presentado su protocolo están a la espera de la aprobación del Minsa. Sin aprobación no hay inicio".

Acto seguido, Zimmermann explicó: "No, es absurdo esperar el ok del protocolo para recién definir si vas a jugar en Lima, regional o descentralizado; si vas a terminar el apertura o modificar el clausura, etc. No hay que esperar para definir el formato".

