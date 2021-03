"Es como sacar 'cachita'": Silvio en contra del parche de campeón de Sporting Cristal

Sporting Cristal debutará en la Liga 1 con la novedad del parche de campeón en su camiseta para esta temporada. El diseño es de color dorado como suelen usar los equipos en torneos internacionales organizados por la FIFA.

Silvio Valencia, conductor de Exitosa Deportes se mostró en contra de la implementación del parche: "Es como sacarte en cara. No estoy deacuerdo con eso. Es un detalle que no me gusta, es como sacar 'cachita'".

Óscar Paz, otro de los panelistas del programa no compartió las opiniones de Silvio, y argumentó que es solo un detalle simbólico.

El detalle del bordado en la camiseta rimense será utilizado por segunda vez en el fútbol peruano, el primero en usarlo fue Binacional. Los celestes debutarán en la Liga 1 ante Binacional en el Estadio Monumental.

