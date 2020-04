"Es impresionante lo que hizo Gallardo con Montiel"

"Más va pasando el tiempo y viendo la actualidad de River, menos mal que me tocó vivir esa época a mi. Si fuera la actualidad no me hubiesen llamado. Hoy en día todos quieren venir y aportarle lo suyo a River".



✍ David Trezeguet, en diálogo con @fantinofantino, para @SC_ESPN. pic.twitter.com/Yqlj47l4XV