Exentrenador de Chile no les tiene mucha fe: "Rueda no tiene equipo"

Este viernes se vivirá una nueva edición del Clásico del Pacífico. Perú y Chile se volverán enfrentar después de lo que fue la semifinal de la Copa América de Brasil 2019.

Para ese encuentro, ambos equipos tienen bajas. La Blanquiroja no podrá contar con Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Sergio Peña. La Roja no tendrá a Vargas, Aranguiz y a Gary Medel.

A esto último se refirió Claudio Borghi, exentrenador de la Selección chilena. El DT que también supo pasar por Boca Juniors no se mostró muy confiado con quien lo sucedió.

"No tenemos una idea de cómo va a formar Chile. Rueda no tiene equipo, llegó a un país con otra idiosincrasia, empezó a probar jugadores, hizo muchísimos amistosos y no pudo continuar por la pandemia", señaló por ejemplo.

"Tenemos incertidumbre en cómo va a compartir Lapadula , oír videos de él vemos que es un jugador fuerte, de área. Si Advíncula, Trauco o Yotún lo alimentan, puede hacer daño", agregó sobre el tema del momento.

Así, se manifestó el entrenador sobre la actualidad chilena en Voces del Fútbol. No fue indirente tampoco a las noticias de Perú. Seguramente esté pendiente al partido.

