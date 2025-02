Lionel Andrés Messi e Inter Miami han cerrado de su pretemporada antes del inicio de las diferentes competencias que asumirá el conjunto dirigido por Javier Mascherano. El primer partido oficial llevará al conjunto de la Florida rumbo a Kansas City y por la primera fase de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Se viene un escenario más que hostil para el argentino y donde se prevén temperaturas de 22º bajo cero en el momento del encuentro. Jamás hemos visto al ex Barcelona o París Saint Germain jugar en condiciones atmosféricas de semejante magnitud.

Se espera que mañana, martes 18 de febrero y en la noche de los Estados Unidos de Norteamérica, El estadio Children’s Mercy Park se encuentre cubierto por nieve antes de que Messi y el resto de sus compañeros salten al césped. Las imágenes publicadas por Sporting Kansas a lo largo de las últimas horas auguran un clima más que hostil para los hombres de Mascherano. Se prevé una temperatura de 22º bajo cero e incluso un 75% de probabilidad de nevada al mismo tiempo que las garzas disputan el primer encuentro oficial de este 2025.

Por supuesto que hablamos de un escenario desconocido para buena parte del Inter Miami. La diferencia de temperaturas entre La Florida y el resto de Norteamérica a estas alturas del año es absolutamente demencial. Recordemos que todo se trata del primer partido de esta Copa de Campeones de la CONCACAF y cuyo partido de ida se disputará en la casa del Inter Miami sobre el martes 25 de febrero en otras condiciones atmosféricas. En el medio esta doble eliminatoria llegará el debut por la Major League Soccer de Inglaterra el viernes 21 frente a New York City Football Club como local.

El único precedente que puede encontrarse a corto plazo de lo que podría experimentar Inter Miami en Kansas nos devuelve hasta el 3 de febrero del 2022. En aquellas fechas y por Minnesota, Estados Unidos recibía a Honduras en un partido jugado a 17º bajo cero. Hablamos de uno de los encuentros más polémicos del siglo XXI en la CONCACAF y donde varios futbolistas del conjunto de Centroamérica terminaron con diferentes grados de hipotermia. La preparación física como mental será vital para que los hombres de Mascherano sobrevivan al rival número 12 que encontrarán sobre el césped.

Messi tendrá que vencer la gélida temperatura de Kansas en unas horas: GETTY

Inter Miami llegará al encuentro de manera invicta en cuanto a la pretemporada se refiere. A lo largo de sus 5 partidos de preparación para este 2025, Mascherano y sus hombres sumaron un total de tres empates y dos victorias frente a conjuntos de peso como América de México, Universitario de Deportes, Sporting San miguelito, Olimpia de Honduras y finalmente el empate a dos en Tampa frente a Orlando City en una nueva edición del clásico de La Florida. En pocas horas empieza lo verdaderamente importante y en un destino absolutamente desconocido para buena parte de la delegación del sur de USA.

Publicidad

Publicidad

Los torneos que jugará Messi en 2025

A la Copa de Campeones de la CONCACAF y la Major League Soccer se le suman un par de desafíos más. Messi también tendrá acción por una Leagues Cup que ganase allá por el 2023 de la mano de Gerardo Tata Martino para el conjunto de Miami. Dicho certamen completará todos sus retos a nivel de clubes y a la espera de saber qué ocurre con la finalísima que debería disputarse entre la Selección Argentina y España. Pese a no encontrarse ya en la élite del fútbol de instituciones, La Pulga tiene un 2025 más que cargado por delante.

Inglaterra cree que tiene un nuevo Messi

“Esos toques que produce, dentro y alrededor del área, pequeños toques… No quiero decirlo, pero es como Messi. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. No quiero poner más presión sobre los hombros del chico. Estoy seguro de que lo afrontará”, expresó Joe Cole sobre el presente de Ethan Nwaneri en Arsenal de la Premier League a sus 17 años. Alucinan en el Reino Unido con las prestaciones de un volante con 5 goles en 20 partidos con los Gunners.

ver también Palmeiras pierde un titular para el Mundial de Clubes vs. Messi: se va al clásico rival de Inter Miami